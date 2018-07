De hjitte is foar minsken dreech, mar de hynders fan de Hynstedagen yn Driezum en Wâlterswâld hawwe it miskien noch wol dreger. Foar minsken is it advys om sa min mooglik te bewegen, en rêstich te bliuwen. Mar dat kin eins net as je meidogge oan in hynstemaraton. Ferslachjouwer Andor Faber wie freed te folsleine dei by de maraton, en docht ferslach.