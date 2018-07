Stjerrewacht Burgum ferwachtet drokte mei moannefertsjustering

De totale fertsjustering begjint om healwei tsienen ein einiget om kertier oer alven. Dêrnei duorret it noch sa'n twa oeren foardat de fertsjustering hielendal foarby is. It is de langste moannefertsjustering fan de 21ste iuw.

De lêste kear dat in moannefertsjustering te sjen wie yn Nederlân wie yn septimber 2015. Op 21 jannewaris takom jier der wer ien. Dêrnei is it wachtsjen oant septimber 2025.