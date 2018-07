"Sport moat ûnderdiel fan ús libbensstyl wurde" fynt Sport Fryslân-direkteur

Soarch is der benammen foar it tal jongerein dat oan sport docht, sy litte it echt ôfwitte. Dat ferklearret ek de delgong by de tradisjonele bûnen dy't krekt altyd in soad jeugdleden hiene. By de 45-plussers groeie de measte sportferienings wer. De kampanjes om jongerein oan it sporten te krijen slachje dus noch te min. "Dat is foar ús krekt reden om der mei folle krêft yn te gean, om it tij te kearen", sa lit de direkteur fan Sport Fryslân striidfeardich witte.

Fryske Sporten

De ferienings foar Fryske sporten dogge it yn fergelyk knap. By it keatsen is wol sprake fan in delgong yn it tal leden, mar lang sa skerp net as by de grutte sportbûnen. It fierljeppen meldt sels in groei yn it ledetal.