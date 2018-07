Poëtyske koarte film 'One of Us' is freed tredde filmprojeksje op Aldehou

Yn de film giet it om de fraach oft wy de taal fan de natuer noch wol sprekke. "Ik sprek 'm net mear sa goed as ik wolle soe. Ik ha yn it ferline in skoft by de nomaden op de steppe yn Mongoalië wenne. Dan learst in soad. Mar ik moat earlik wêze: no net mear sa goed as ik eins wolle soe", seit Nynke Laverman. De bining mei de natoer is in team dat har bot dwaande hâldt: "Ik liket krekt oft minsken los komme fan alles wat om ús hinne is. Ik fyn dat fassinearjend. It oare libben op dizze planeet."

Foar de film brûkt se fiif teksten, gedichten. Dy binne op muzyk set. Nynke Laverman: "Sprutsen wurd op muzyk, it liket somtiden wol wat op rap." De reaksje komt yn it Katalaansk. "Tsjinoer myn teksten stean dy fan de Katalaanske dichter Eduard Escoffet. Ik fyn dy taal fantastysk klinken. De klank past ek hiel goed by it Frysk."