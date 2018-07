Ratatoelje #11 Torta de frango fan Aline

Yn de kulinêre searje Ratatoelje fan Finster op Fryslân meitsje Friezen fan ferskillende eftergrûnen in gerjocht mei in ferhaal. Ien fan dy Friezen is de 30-jierrige Aline Barbosa. Se ferhuze oardel jier lyn fan it Braziliaanske São Paulo nei Ljouwert, har grutte leafde efternei. Altyd as se dizze torta de frango makket, tinkt se even oan har famylje.