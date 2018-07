Tresoar siket skriuwer foar Masedoanië

Lytse en minderheidstalen

It doel fan Other Words/Oare Wurden is om in netwurk op te bouwen fan skriuwers yn lytse en minderheidstalen yn Europa. Njonken Fryslân dogge ek Baskelân, Ierlân, Slovenië en Masedoanië mei. Der gie al earder in Fryske skriuwer nei Masedoanië. Ek ferbleaune der al Fryske skriuwers yn Baskelân, Ierlân en Slovenië. Ljouwert ferwolkommet op syn beurt sân bûtenlânske skriuwers.

Oant 24 augustus kin der in foarstel yntsjinne wurde. Foar ûnderdak wurdt soarge. Ek is der in honorarium beskikber en wurde de ferbliuws- en reiskosten fergoede.