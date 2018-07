LIVE: Nederlânske Fierljep Manifestaasje yn it Heidenskip

Elkenien kin meidwaan oan de NFM, en dus komme de ljeppers sneon fan rûnom nei It Heidenskip om te striden foar de gouden, sulveren en brûnzen prizen. De wedstriid bestiet út ferskate foarrondes, en in finale. De dielnimmers kinne har fia dizze foarrondes pleatse foar de finale, dan moatte se lykwols wol in bepaald limyt ljeppe. Eartiids wie it benammen in wedstriid foar amateurs, mar tsjinwurdich binne ek de grutte toppers oanwêzich by de NFM.