Appelskeaster (26) oanhâlden foar boskbrân yn eigen doarp

Troch tips fan tsjûgen en omstanners koe de plysje de man tongersdei oanhâlde. De Appelskeaster wurdt heard troch de plysje, fierdere ynformaasje is noch net bekend.

Nei't de technyske resjerzje woansdei ûndersyk dien hie, waard it senario fan in oanstutsen brân al realistysker. Dat kaam benammen om't der meardere brânkearnen wiene yn it gebiet.