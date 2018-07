Tenei gjin grutte karbidkanonnen mear yn De Fryske Marren

De ein fan karbidsjitten yn De Fryske Marren siet der al oan te kommen, mar it is no echt klear. Karbidsjitteams meie gjin diseltanks mear brûke fan bygelyks 2.500 liter.

"Door aangepaste regels kunnen we de traditie in standhouden en tegelijkertijd ook de veiligheidsrisico's en overlast beperken", aldus boargemaster Fred Veenstra. Dêrneist wiist de gemeente allinnich lokaasjes bûten de beboude kom oan dêr't sketten wurde mei, mei in minimale ôfstân fan 75 meter oant de bebouwing.