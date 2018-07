Fryslân is eins 'Amsterdam Lake District'

De Ofslútdyk, It Waadgebiet en it Woudagemaal op 'e Lemmer binne trije fan de fiif Wrâlderfgoedlokaasjes dy't opnaam binne yn dizze saneamde Amsterdam Lake District Tour. It giet om in bustour fan tsien oeren mei start en oankomst yn Amsterdam. Mei de namme 'Amsterdam Lake District' as omskriuwing fan Fryslân, spilet Kuindersma yn op de relative ûnbekendheid fan Fryslân by de ynternasjonale toerist en de populariteit fan Amsterdam.