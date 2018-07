LIVEBLOG: Hjitte yn Fryslân

In ûnbekende man hat tongersdeitejûn tsjin alve oere in stik berm yn 'e brân setten oan de Oprijlaan yn Drachten. Tsjûgen seagen dat er wat oanstuts en yn de berm smiet. Fanwege de drûchte koe it fjoer him hiel gau ferspriede. De brânwacht hat it fjoer útmakke. De plysje is op syk nei tsjûgen. De fertochte is in blanke man fan in jier as 30.