Rychjeswenning brândt folslein út yn Tytsjerk

De bewenners fan de omlizzende wenningen stiene gau bûten op strjitte. By de brân kaam in soad reek frij. Nei in goed healoere dwêsten waard it sein 'brân master' jûn.

De oarsaak fan de brân is noch ûnbekend. De bewenner fan it útbrânde hûs kriget help fan stichting Salvage.