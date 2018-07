Brân soarget foar grutte skea oan strânpaviljoen yn Starum

De brânwacht moast it paviljoen fan bûtenôf dwêste, omdat it net mear mooglik wie yn it gebou te kommen. De skea oan it gebou is grut.

Fawege de reekûntwikkeling waarden boateigeners frege harren boat te ferlitten of te ferpleatsen. De eigener fan it strânpaviljoen kriget stipe by de ôfwikkeling fan de skea.