Tuinman-en-dy pleatst foar 165ste PC mei winst keats-off

Diertens-en-dy wiene foarôf favoryt, benammen om't se alle trije in soad ûnderfining op de PC ha en it jonge partoer fan Tuinman noch nea meidien hat. Mar it partoer fan Tuinman kaam ienfâldich op 4-0. Op 4-0 en 6-6 pakten Diertens en dy harren earste earst: 4-1. Se kamen oant 4-3, mar doe makke it partoer fan Tuinman it ôf.

Lêste plakje PC

Fjouwer partoeren makken út wa't as lêste troch gean soe nei de PC. It partoer fan Diertens wûn yn de earste omloop fan André van Dellen, Gerrit-Jan Duiven en Lennart Adema. It partoer fan Van Dellen kaam goed werom fan 5-1 nei 5-3, mar op dy stân sloech en 6-6 sloech Van Dellen kwea.