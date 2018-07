Ferskate brêgen yn Fryslân hawwe op it stuit te krijgen mei steuringen troch de waarmte. Dat meldt de provinsje. De brêgen by Kiestersyl en Dronryp, de stasjonsbrêge yn Frjentsjer en de brêge Noarder Alde Wei wurde op it stuit net bestjinne.

De lêste brêge, Noarder Alde Wei, wie koartlyn wer reparearre.