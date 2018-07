Sukses brekt VVV Ljouwert op: filiaal Aldehoustertsjerkhôf ticht

De fêstiging op it Aldehoustertsjerkhôf hat mar in pear moannen iepen west. De oare lokaasje wurdt folle better besocht. "Hjir by de Aldehou komt mar sa'n 10 persint fan it totaal. Dy ferhâlding leit oars as wat we yn earste ynstânsje tochten. Dit plak sil mist wurde, mar we hiene de grutte besikersstream net ferwachte en dus moatte we hjir no slute", sa seit Van der Meulen.

Achmeatoer

Se is net benaud dat guon toeristen it VVV-kantoar by de Achmeatoer net fine kinne: "It is hjir mar 500 meter wei, dêr bist samar. En de automaten mei in plattegrûn fan de stêd, steane by de útgongen fan de parkeargaraazje. Dit is de iennige goeie kar. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald."