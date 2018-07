Vitens: Wetterferbrûk yn Fryslân is benammen jûns útsûnderlik heech

Tsjin de trend yn

De simmer fan 2018 is 'spannend' foar drinkwetterbedriuw Vitens. It bedriuw is wend dat simmerdeis it wetterferbrûk yn Fryslân wat tebekrint; de yndustry ferbrûkt minder wetter en der binne in soad minsken op fakânsje. Dit jier is it byld folslein oars; benammen jûns rint it wetterferbrûk de spuigatten út. Oant jûns let is it wetterferbrûk wol de helte mear as oars.

Hannema wit dat in grut part fan dat wetter brûkt wurdt foar de tún. Foar Vitens is dat in grut probleem, want de wetterproduksje fan de jûn is eins nedich om de reservoirs wer op tiid by te foljen foar de oare deis.