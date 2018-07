Op de N31 by Drachten stiet tongersdeitemiddei in grut part fan de lûdswâl yn 'e brân. Troch de brân ûnstie der in file yn 'e rjochting fan Ljouwert. De brânwacht fan Oerterp is begûn om it fjoer út te meitsjen.

Troch it tekoart oan wetter op it plak fan de brân, hat de brânwacht opskaald nei in middelbrân.