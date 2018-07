Brân op Skier liket ûnder kontrôle te wêzen

De brân wie op de westpunt fan it eilân, mei in wyn dy't út easten kaam liket de natuer de fjoerbestriders in hantsje holpen te hawwen. Op it eilân is fuortendaliks nei de brânmelding grut opskaald. Dit hie te krijen mei de grutte fan it gebiet dêr't de brân wie, en mei de mooglikheid dat der noch toeristen yn de omjouwing wiene.

Brânwacht en boeren hawwe yn oparbeidzjen besocht om it fjoer sa gau as mooglik út te krijen. Dit waard ûnder oare dien troch it ynsetten fan trekkers mei jarretanken.