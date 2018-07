Radioamateurs ferbine LF2018 mei de hiele wrâld

"Hello my name is Pappa India... kggggg." It is somtiden dreech te ferstean, mar dúdlik is dat minsken út de hiele wrâld ferbiningen lizze mei LF2018. Gjin toeristen of kultuerjagers, nee gewoan thús fanôf in soulderkeamer. Radiostjoeramateurs wurde yn de eter lokt mei in spesjale namme om ferbining te lizzen mei Ljouwert. Dêr stiet in leger oan Fryske radioamateurs om se wiis te meitsjen oer de kulturele haadstêd.