In autobestjoerder ried rjochting Aldeberkeap doe't der ynienen in wallaby foar syn auto sprong. Hy koe de lytse kangoeroe net mear ûntwike en botste tsjin it bist oan. De wallaby oerlibbe it net. De auto hie flink wat skea en moast fuortsleept wurde.

It is net dúdlik wêr't it bist weikomt, en hoe't er yn de Fryske natuer bedarre is.