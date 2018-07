"Unfeilige spoaroergongen binne de skuld fan in laks ministearje"

De ried hat in ûndersyk dien nei oanlieding fan ûnder oaren it deadlike ûngelok yn 2016 by Harns. Op in ûnbewaakte oergong op it hiem fan in boer kamen doe in heit en syn soantsje om it libben. Se waarden skept troch in trein doe't se mei harren auto it spoar oerriden.