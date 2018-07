Aldskoat begjint nei de simmer mei yntegraal bernesintrum

De gemeente Hearrenfean is bliid mei de realisaasje fan it sintrum. "Samen creëren we een plek waar kinderen gehoord en gezien worden. Een omgeving waar gewerkt wordt aan een positief zelfbeeld voor kinderen, die vervolgens met veerkracht en energie naar de toekomst kunnen kijken", seit wethâlder Jelle Zoetendal. Hy neamt it in positive ûntwikkeling.

"Doordat naast de basisschool en peuteropvang ook de gezinswerker, orthopedagoog en buurtsportcoach bij Skoatterwiis zijn betrokken, is er veel mogelijk om de kinderen te begeleiden. Zo bevorderen we goed opgroeien in een plezierige en veilige leefomgeving met belangrijke basisvoorzieningen. Er kan goed en tijdig worden ingegaan op de signalen van ouders, kinderen en professionals."