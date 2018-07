Lêste papieren ferzje tillefoangids ferspraat

Yn Ljouwert, Dokkum, Frjentsjer, Harns, Drachten, Snits en op It Hearrenfean begjint tongersdei de fersprieding fan de lêste tillefoangids yn boekfoarm. Minsken krije him foar de alderlêste kear op de matte. Dêrmei komt der nei 140 jier in ein oan de papieren ferzje.