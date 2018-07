LIVEBLOG: Hjitte yn Fryslân

Omrop Fryslân siket op dizze ekstreem waarme dei nei it hjitste plakje fan de provinsje. Om mei te dwaan meitsje kinne jo in foto meitsje fan in âlderwetske termometer op it plakje dêr't je binne. Dus net in foto of screenshot fan de mobile telefoan mei in waar-app, mar echt sa'n moaie kwiktermometer of in digitale op bygelyks in muorre of by in tankstasjon. Jo kinne dizze foto stjoere fia de Omrop app, of fia dit formulier, en fertel dêr wol efkes by wêr't de foto makke is.