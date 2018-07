Bereiningsferbod fan krêft yn Fryslân

"It is in pynlike maatregel, mar wol needsaaklik." Dat seit Tineke de Vries, regiobestjoerder van LTO-Noord. "It kin net oars, mar de gefolgen binne wol grut." Sa soe it gerslân beskeadige reitsje troch it net bereinen fan it lân. Dat betsjut dat it gers mooglik opnij ynsiedde wurde moat. Ek hat de drûchte grutte gefolgen foar gewaaksen en kinne boeren dêrtroch dupearre reitsje.

"Gesprek fan de dei"

Neffens De Vries binne de soargen oer mislearre rispingen grut. "Dy binne grut en wurde mei de dei grutter. Yn Europa binne al ferskate gebieten dêr't rispingen ferlern gien binne troch de drûchte. Safier is it hjir noch net. "Noard-Nederlân is noch net in minste plak. Mar de soargen binne der wol. It is it gesprek fan de dei."

LTO besiket har leden sa goed mooglik te ynformearjen oer de maatregels dy't Wetterskip Fryslân nimt, en hoe't boeren dêr op antisipearje kinne. Oer skearegelingen wurdt noch net praat. "Dat is op dit momint noch prematuer", seit De Vries. "Mar as dizze situaasje noch lang duorret en dêr komme grutte skeagefallen út fuort, dan sille wy fansels ús bêst dwaan foar de boeren."