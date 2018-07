Friezen hieltyd alerter op hûdkanker en melanomen

Hûdkanker as wolfeartssykte fan âldere generaasje

Hoe kin it no dat, nettsjinsteande de foarljochting oer hûdkanker en melanomen, de gefallen fan hûdkanker tanimme? "Sinds de jaren zeventig kunnen we ons meer (zon)vakanties permitteren," leit Vodegel út. "Daarnaast kwam er in meer huishoudens een zonnebank beschikbaar en was een 'bruine' huid een teken van een zekere welvaart. De jeugd van toen heeft in het verleden meer zonblootstelling gehad dan hun ouders."

Hûdkanker hat sa'n tweintich oant tritich jier nedich om him te ûntwikkeljen. " En dus hopen we natuurlijk dat de huidige voorlichting over verstandig omgaan met de zon inderdaad de komende generaties bewuster maakt van hun zongedrag, en dus dat we minder huidkankerpatiënten in de toekomst zullen krijgen en moeten behandelen.'