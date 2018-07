Joadske begraafplakken yn Ljouwert en op De Gordyk opknapt

Mei-inoar binne der sa'n 150 frijwilligers aktyf, it grutste part fan har yn Ljouwert. Dêr is de opknapbeurt it hurdst nedich, om't yn de beammen om it begraafplak in soad roeken sitte. Dy soargje foar ekstra fersmoarging.

Inisjatyf

It inisjatyf foar de opknapbeurt komt fan it Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, dat by it wurk holpen wurdt troch de kristlike stichting Boete en Verzoening. Dy fynt dat út namme fan it kristendom yn it ferline de joaden tefolle misstannen oandien binne en wol mei it opknappen fan de stiennen ta fersoening komme.