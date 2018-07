Resinsje: Aïda: wrâldprestaasje yn Spangea

Under tropyske omstannichheden wie tiisdeitejûn de premjêre fan Aïda yn Spangea en it wie geweldich wat se dêr prestearren mei dy hjitte. Fol passy en enerzjy, mei in soad klean bytiden om 'e hûd, waard der songen en spile sadat it in lust foar each en ear wie om der nei te sjen en te hearren. En it wie neffens my as 'leek' fan in hiel heech nivo. Ik ha gjin inkelde misser yn muzyk, sang of spul ûntdekke kinnen.

It dekôr seach der yn al syn ienfâld prachtich út, hiel funksjoneel ek, en de filmbylden op en yn it dekôr diene harren wurk treflik! Dêr waarden ek moaie grapkes mei úthelle, sa as twa spilers ferdwine sjongendewei troch in doar it dekôr út, en krekt op dat momint stappe se de film yn en sjonge en rinne sûnder problemen fierder en as se dan troch in oare doar it poadium wer opstappe, ferdwine se wer út de film sûnder ek mar ien skokje. Wat in timing is dêr foar nedich!