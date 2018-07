De 55+ PC yn Balk: "It is in grut sukses"

De 55+ PC hat wol oare gewoanten as de gewoane PC. Sa betsjut de ôfkoarting net itselde. "Fan de KNKB mocht de 55+ wedstriid net 'PC' yn de namme hawwe, om't it gjin offisjele wedstriid is", seit Berkenpas. "PC betsjut dêrom by ús Promotie Club en dan hawwe wy ek noch yn lytse letters Friese Kaatsclub der ûnder set. Sa mocht it wol."

Ek komme net de winners fan it jier dêrfoar mei hynder en wein op it fjild, mar gean de winners nei de priisútrikking mei in treintsje troch it doarp.

Siep Berkenpas

Berkenpas is op de basisskoalle begûn mei keatsen. "As it pauze wie, draafde ik sa hurd mooglik nei de perken foar it moaiste plakje." Sa is de leafde begûn en no is er al fyftich jier lid fan de keatsferiening. Ek syn frou is gek fan keatsen. "Se sit al 35 jier by de feriening en docht altyd it iten en drinken foar de leden."