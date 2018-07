Feike Holtrop fan Baaium sit op kop en earen yn de túchsport. Al 30 jier lang docht hy mei oan konkoersen yn alle mooglike farianten fan oanspanningen. Holtrop is in oprjochte ambassadeur fan de hynstesport, want in libben sûnder Fryske hynders is foar him net kompleet.