Senario fan oanstutsen boskbrân Appelskea liket hieltyd realistysker

It senario fan brânstichting wurdt hieltyd realistysker, benammen om't der meardere brânkearnen wiene. De brânwacht skaalde tiisdeitejûn op nei in grutte brân. Om it fjoer út te meitsjen, wiene seis brânwachtauto's oproppen. Om healwei njoggenen tiisdeitejûn wie it fjoer ûnder kontrôle.

Wat sjoen?

De plysje freget minsken dy't mear witte oer de brân kontakt op te nimmen fia 0900-8844.