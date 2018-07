Piet Paulusma voorspelt donderdag warmterecords in de provincie

"Het record op Vlieland is 31,9 graden van 19 juli 2014. Donderdag wordt het denk ik 31 of 32 graden. Voor de eilanden is het sowieso heel bijzonder dat we boven de dertig graden uitkomen."

Ook in de provinciehoofdstad komen we in de buurt van het record. "In Leeuwarden is het record nu 34,0 graden. Dat is van 2 juli 2015. Daar wordt het donderdag tussen de 34,0 en 34,5 graden."

Met de droogte lijkt het voorlopig niet beter te worden. "Waarschijnlijk komen zaterdag de eerste buien. Maar zover is het nog niet. Voor de natuur en de boeren is het te hopen dat er flink wat regen valt. En volgende week is het weer allemaal zon met 27 tot 29 graden", zegt de weerman.