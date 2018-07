Ard de Graaf oer Cambuurstadion: "Het zijn heel spannende momenten geweest"

De earste peal kin no noch net direkt de grûn yn. Dêrfoar moatte earst noch oare stappen set wurde. De Graaf docht in opsomming: "De politieke besluitvorming op planologische zaken, dan een bestemmingsplan maken en aanvragen, waar mensen op kunnen reageren. Daarna kunnen we een omgevingsvergunning aanvragen. Al die stappen zijn opgenomen in de planning."

Skoalgebou te âld

De Graaf is fansels fral bliid dat syn fuotbalklup in nij ûnderkommen krijt. Van Bruggen giet it om de húsfesting fan syn skoalle: "Wy wolle in goed ûnderdak foar ús dosinten en studinten. It gebou dat we no ha is foar in grut diel te âld. We ha bygelyks gjin fentilaasje. Dat kin beslist net mear." Ek de nije lokaasje is foar Friese Poort belangryk. "Benammen de opliedingen Handel & Economie wolle we yn de praktyk ha. Dêrom wolle we ek fysyk tusken de bedriuwen sitte."

It stadion moat healwei 2021 klear wêze. De Graaf hat der fertrouwen yn. "Dat heb ik altijd gehad, maar dat is nu alleen maar sterker geworden. Het zijn heel spannende momenten geweest, dus het is deels ook opluchting.''