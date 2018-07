Fan tongersdei ôf jildt in bereiningsferbod yn Fryslân

De fraach nei wetter is op it stuit grutter as it oanbod. Dêrom kin it wetterpeil net yn alle polders op hichte holden wurde. As it wettertekoart grutter wurdt, wurde de maatregels ek yngripender. Yn dat gefal jildt it ferbod ek foar alle gewaaksen. Dy meie no noch nachts tusken 22.00 oere en 8.00 oere bereind wurde.