It nije Fryske bûsboekje leit yn de winkels

De 44e edysje fan it Fryske Bûsboekje 2019 leit yn 'e winkels. De ôfrûne wike is it boekje troch frijwilligers rûnom yn Fryslân ferspraat. Tema dit jier is 'famylje'. De seis finalisten, dy't op 6 juny meidiene oan it Grut Frysk Diktee, ha it bûsboekje tastjoerd krigen. De earste edysje fan it bûsboekje is dy fan 1976.