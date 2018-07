Realisaasje nij Cambuurstadion tichterby: Friese Poort docht mei

ROC Friese Poort docht mei oan de realisaasje fan it WTC-gebiet en it Cambuurstadion. It opliedingssintrum hat der fertrouwen yn dat se op 1 july 2021 starte kinne mei de opliedingen yn it nije stadion. Friese Poort hat ôfspraken makke mei de Stadion Ontwikkeling Cambuur en de gemeente Ljouwert oer it heljen fan 1 july 2021 as uterste opleverdatum. Dielname fan Friese Poort is wichtich foar it trochgean fan de plannen.