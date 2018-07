LIVEBLOG: Hjitte yn Fryslân

Achtkarspelen hat in smook- en stookferbod ynsteld. It is no ferbean om yn de gemeente te smoken binnen tritich meter fan bosken, greidegebieten en heide. Brânende of smeulende dingen falle litte of fuortsmite binnen in straal fan hûndert meter fan dy gebieten mei ek net. It ferbod jildt oant 1 septimber.