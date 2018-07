Gaswinbedriuw wol fergunning gaswinning yn Noardsee boppe Skiermûntseach

It gaswinbedriuw Oranje-Nassau Energie wol de gaswinning yn de Noardsee boppe Skiermûntseach mooglik trochsette. It bedriuw hat nei in slagge proefboarring in fergunning oanfrege. It bedriuw seit der wol by dat it noch net hielendal wis is dat der gas út de boaiem helle wurdt. Der wurdt noch ûndersyk dien nei hoefolle gas der yn de boaiem sit.