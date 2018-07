Oprop oan boeren: set it lân ûnder wetter foar greidefûgels

It falt foar boeren noch net ta om oan de oprop te foldwaan. Fuort njonken it lân fan Jelte Bakker is de Holwerterfeart, dêr't it wetter sa heech stiet, dat hy allinnich in sko iepen hoecht te setten om it lân ûnderrinne te litten. Mar lang net alle boeren hawwe dat. Guon hawwe wol in pomp, mar faaks is de kapasiteit te lyts om it lân splis te setten. Mar ek regels stean it foldwaan oan de oprop yn de wei. Boeren dy't yn de beneaming komme wolle foar de spesjale subsydzjepotten dy't der binne foar wiet lân, meie har lân net samar it hiele jier ûnder wetter sette. As uterste datum jildt offisjeel 15 juny.

"Wy hawwe al by de ynstânsje ynformearre oft der in útsûndering makke wurde kin, mar wy hawwe noch neat heard. Wy hoopje dat sy dit troch de fingers sjen wolle", seit Hans Kroodsma. Jelte Bakker hellet syn skouders op: "as wy op alle regels wachtsje moatte, dan kinne wy wol mei it greidefûgelbehear ophâlde''.