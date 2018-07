Rykswettersteat pleatst anty-swimbuorden by Prinses Margrietkanaal

Mei dizze temperatueren sykje minsken faker it bûtenwetter op, sa ek yn it Prinses Margrietkanaal. Dat is net sûnder gefaar. Sa ferdronk ôfrûne freed in jonge yn it kanaal by Burgum.

De buorden binne bedoeld om swimmers ekstra te wizen op it swimferbod yn farwegen en by brêgen, slûzen en havens. Swimmers riskearje in boete fan 140 euro.