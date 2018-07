Bereiningsferbod wetterskip liket tongersdei yn te gean

It ferbod sil dan yn earste ynstânsje jilde foar gerslân en treft boeren en partikulieren; foar iepenbiere sportfoarsjennings wurdt in útsûndering makke. Wa't betrape wurdt op it oertrêdzjen fan it ferbod kin rekkenje op in boete.

Utwreiding

It wetterskip warskôget dat it bereiningsferbod útwreide wurdt nei oare gewaaksen, as it tekoart oan oerflaktewetter fierder oprint.