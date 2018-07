Gjin doelpunten yn duel Cambuur tsjin Jong Vitesse

Foar Cambuur hiene Daniels en Robertha yn de earste helte flinke kânsen, mar se koene dy net ôfmeitsje. Pas tsjin de ein fan it duel kaam Cambuur echt tichteby. In doelpunt fan Calor yn de 88ste minút waard ôfkard, om't Mathieu de bal noch oanrekke doe't er bûtenspul stie. Dêrmei bleau it yn Epe by 0-0.