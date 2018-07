Ljouwert hat bysûnder skilderij fan de befrijing werom

Radley-Walters is sels yntusken 68 jier en moast koartlyn behannele wurde foar kanker. Mei syn bern en pakesizzers makket hy in reis troch Europa, om sjen te litten wêr't syn heit fochten hat. Tiisdei wiene sy allegear yn Ljouwert, foar de offisjele oerdracht fan it skilderij oan de gemeente Ljouwert.

Bern fan skilder

Wat sy net wisten, wie dat se dêr ek de bern fan de skilder treffe soene. "Wy fine it geweldich om harren te moetsjen", sa seit Grant Radley-Walters. De âldste soan fan de skilder - Frans Andringa - wit dat syn heit oan de ein fan de oarloch ûnderdûkt siet, by in boer. Om de kosten fan de ûnderdûk te beteljen, makke en ferkocht syn heit skilderijen. Fan de befrijing hat hy ek ferskate platen makke. "As gefolch fan de besetting wie der op dat stuit net folle te krijen, mar foar in skilderij fan de befrijing wie wol belangstelling", sa seit Andringa. Ek syn heit is frij resint ferstoarn. By it opromjen fan de talleaze foto's en skilderijen kaam in kopy fan it Kanadeeske skilderij foar it ljocht.

Untbleating

It skilderij mei it bysûndere ferhaal hinget tenei yn de kelder fan it stedhûs fan Ljouwert. Dêr wurde geregeld gearkomsten hâlden en foar de besikers is it dan te sjen. De offisjele ûntbleating waard dien troch lokoboargemaster Herwil van Gelder.