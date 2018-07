Boufakkers krije fleskes wetter en sinnebrânkrêm fan it FNV

Opsichter Siep Bruining fynt it wol in moaie aksje dat it FNV op syn boupleats delkomt. Bruining wurket foar de Friso Bouwgroep en mei syn mannen binne se sûnt febrewaris oan it bouwen op it terrein fan in soarchbuorkerij yn Toppenhuzen. De waarmte is oant no ta noch wol fol te hâlden, mar de boufakkers moatte der wol om tinke.