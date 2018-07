Provinsje skat liening ECR op Kening State Frjentsjer frij

De liening wurdt frijskat om in fallisemint fan ECR foar te kommen. It bedriuw is oernommen troch de Blueprintgroep, dy set de soarch yn Frjentsjer no troch. Foar de bewenners en personiel feroaret der neat.

Betingsten

It frijskatten fan de liening is wol ûnder betingsten. As de Blueprintgroep binnen tsien jier it pân yn Frjentsjer ferkeapet, krijt de provinsje de mearwearde fan de ferkeap. De Blueprintgroup hat oanjûn te ynvestearjen yn it kleaster fan Wytmarsum en it servotel yn Drachten.