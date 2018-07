Lotting foar PC dit jier hielendal oars

Yn stee fan de tradisjonele lotting, is der no in hiel muzykteäter omhinne boud, mei dêryn de offisjele lotting ferwurke. It moat in soarte fan oade oan it keatsen wurde. "Keatsen is mear as allinnich de sport. It is ek kultuer, mar foaral de belibbing fan de keatsleafhawwer", fertelt Bert Bonnema, foarsitter fan HEEDAAR!. Dizze organisaasje fersoarget de hiele keatswike.