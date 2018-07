ANBO: ''Hjitteplan RIVM is oerdreaun''

Sûnensynstitút RIVM oerdriuwt troch nei in pear waarme simmerdagen fuortendaliks in hjitteplan út de kast te heljen, seit âldereinorganisaasje ANBO. "Al dy panykferhalen, it is dochs logysk dat je hjoed gjin winterjas oanlûke", seit in wurdfierder. It RIVM aktivearre moandei it Nasjonale Hjitteplan, mei tips om koel te bliuwen mei dizze tropyske dagen.