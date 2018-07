Ballonfeesten De Jouwer past programma troch de waarmte oan

De organisaasje fan de Fryske Ballonfeesten op 'e Jouwer hat it programma foar de kommende edysje fanwege de hjitte oanpast. De start fan it útwreide programma is troch de waarmte pas om fjouwer oere middeis. Dat is dien om't de grutste waarmte tusken 12 en 4 oere middeis is.