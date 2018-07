WestCord Hotels fiert jubileum mei Delfts Blauwe kofjekopkes

It diggelguod sil brûkt wurde yn de restaurants en kafees fan WestCord en yn Bakkerij Westers, it kofjekonsept fan WestCord Hotels. It hotel hat it oer Delfts Blauw yn in modern jaske.

WestCord hat 15 hotels, ferspraat oer it hiele lân, yn ûnder oare Ljouwert en op de Waadeilannen Flylân, Skylge en It Amelân. Yn 2020 iepenet it bedriuw in nij hotel yn it sintrum fan Grins.